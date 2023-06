Motociclista fica ferido após colidir na traseira de carreta na BR-101 e é socorrido de helicóptero

A- A+

Um acidente envolvendo uma carreta e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida, na tarde dessa quinta-feira (22), na BR-101, em Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



O acidente ocorreu por volta das 15h30, no km 81,8 do sentido capital da pista. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta apresentou problemas mecânicos no viaduto e teve a traseira atingida por um motociclista que seguia na área.



Com o impacto da batida, o condutor da moto, que não teve o nome e idade divulgados, ficou ferido, com suspeita de lesão na coluna.

A vítima foi socorrida em um helicóptero da PRF para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central do Recife. Participaram da ação o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros.



Não há informações sobre o atual estado de saúde do homem.

A PRF informou que o motorista da carreta e o condutor da motocicleta realizaram o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

