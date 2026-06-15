Motociclista fica ferido após colidir na traseira de ônibus parado em viaduto na BR-232, no Recife
Não havia sinalização no local onde ônibus estava parado. O veículo acabou recolhido ao pátio
Um motociclista ficou ferido após colidir na traseira de um ônibus no viaduto da BR-232, nas proximidades da Avenida Abdias de Carvalho, no Recife.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro de trânsito ocorreu por volta das 6h desta segunda-feira (15), no quilômetro 5 da via sentido capital pernambucana.
O condutor da moto atingiu a parte de trás de um ônibus que estava quebrado no viaduto, e ficou ferido.
A vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Torrões, na Zona Oeste do Recife.
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De acordo com a PRF, o ônibus envolvido estava com o licenciamento vencido. Também não havia sinalização no local onde ele estava parado. O veículo acabou recolhido ao pátio.
"O motorista [do ônibus] estava com a carteira de habilitação vencida e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi autuado pelas irregularidades", afirmou a PRF.
Outro incidente com ônibus
Mais cedo, por volta das 4h50, o motorista de um ônibus perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e tombou no quilômetro 133 da BR-232, em Caruaru, no Agreste, na pista sentido Recife.
Ao todo, 16 ocupantes ficaram feridos e três deles foram encaminhados para cirurgia. A informação foi confirmada pelo Hospital Regional do Agreste (HRA), que recebeu quatro pacientes do sinistro.
De acordo com a unidade, há três mulheres, com idades de 49, 55 e 62 anos, e um homem de 64 anos internados no local.
Todo "realizaram exames e estão estáveis". Até a última atualização, o hospital não informou quais deles precisaram passar por cirurgia.
Das outras 12 vítimas, 10 foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Caruaru. Delas, sete foram atendidas pela equipe médica, receberam os cuidados necessários e já tiveram alta hospitalar.
Ainda segundo a UPA, uma paciente está em observação na sala vermelha, e duas crianças, que não tiveram idade revelada, aguardam reavaliação médica.
Por conta do tombamento, um congestionamento de mais de 4 quilômetros foi formado no sentido Recife.
Após a chegada de um guindaste e um munck (tipo de guincho), por volta das 10h40 o veículo foi destombado e retirado do local.