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Resgate Motociclista fica ferido após colisão em Glória do Goitá e é resgatado por helicóptero da PRF Homem recebeu primeiros atendimentos pelo Samu e foi transferido para o Hospital da Restauração

Uma colisão na PE-50, em Glória do Goitá, deixou o motorista de uma motocicleta ferido nesta sexta-feira (27). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem levou uma pancada na cabeça e apresentava fraturas nas duas pernas.

Segundo a corporação, após receber os primeiros atendimentos por parte do Samu, a equipe aeromédica foi acionada ao receber informações sobre o estado de saúde da vítima.

Depois de estabilizado, o paciente precisou ser socorrido através do helicóptero da PRF, onde foi conduzido até Campo do Derby, no Recife. Em seguida, o condutor foi encaminhado ao Hospital da Restauração para receber atendimento especializado.

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