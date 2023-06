Motociclista fica gravemente ferido em acidente na BR-101, na Cidade Universitária

A- A+

O condutor de uma moto ficou gravemente ferido após colidir com uma outra motocicleta no km 69 da BR-101, na Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 6h30 desta segunda-feira (19), na pista sentido Ceasa, em frente ao Colégio Militar do Recife.



Vestígios encontrados na área indicam que a colisão ocorreu no momento em que a moto saiu da via local e tentou acessar a pista principal, colidindo com uma outra motocicleta ocupada por duas pessoas.



A PRF informou que o condutor da moto que saiu da via local ficou ferido em estado grave e foi encaminhado ao Hospital da Restauração, na área central do Recife.



O nome e idade dele não foram divulgados. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.



O condutor e o passageiro da outra moto envolvida no acidente tiveram ferimentos, sem gravidade, e foram encaminhados pelo Corpo de Bombeiros a uma unidade de saúde.



De acordo com o PRF, o motociclista realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

