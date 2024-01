A- A+

Recife Motociclista morre ao colidir com carroça na Zona Oeste do Recife Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado, mas encontrou homem morto

Um motociclista de 24 anos, que não teve sua identidade revelada, morreu na tarde desta segunda-feira (29), ao colidir de frente com a moto em uma carroça puxada por um cavalo que trafegava na contramão pela avenida João Cabral de Melo Neto, no bairro de San Martin, situado na Zona Oeste do Recife.

O homem que estava na carroça deixou o local sem prestar apoio e ainda não foi localizado.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas já encontrou o homem sem sinais vitais no local. O caso foi classificado pela instituição como "sinistro de trânsito envolvendo moto".

O Instituto de Medicina Legal (IML) recolheu o corpo da pista por volta das 16h. Muitos moradores acompanharam o momento.

Em imagens enviadas à reportagem da Folha de Pernambuco, é possível ver uma moto de cor preta caída ao chão, além de agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) e da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) isolando a área com cones e uma faixa. A faixa do lado direito da via ficou interditada momentaneamente.

Veja também

Tradição Sagrado e profano juntos: blocos de Carnaval recebem benção coletiva em Olinda