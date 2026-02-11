A- A+

SÃO PAULO Motociclista morre após bater em carro futurista da Tesla na zona sul de SP Caso foi registrado como morte suspeita em Pinheiros

Um homem de 32 anos morreu após um acidente de trânsito na madrugada desta quarta-feira, 11, na avenida Cidade Jardim, na entrada do Túnel Max Feffer, na zona oeste de São Paulo.

Segundo relato do motorista do carro, de 36 anos, ele trafegava com o semáforo verde quando o motociclista teria acessado a via na contramão, provocando a batida. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que a colisão aconteceu às 1h13 e levou à interdição total da pista no sentido bairro. A via foi liberada às 6h05.

O veículo envolvido é um Tesla Cybertruck, picape elétrica da montadora americana Tesla, conhecida pelo desenho angular e pela carroceria em aço inoxidável.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram o motociclista sendo atendido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ele foi encaminhado ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista permaneceu no local, prestou socorro e apresentou imagens registradas pela câmera instalada no veículo. Ainda conforme a polícia, ele não apresentava sinais de embriaguez.

A perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados e o caso registrado como morte suspeita no 14º DP, em Pinheiros.

