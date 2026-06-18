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SERTÃO

Motociclista morre após colidir com ônibus na BR-232, em Serra Talhada

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a moto seguia no quilômetro 409 da rodovia sentido interior

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Motociclista morre após colidir com ônibus na BR-232, em Serra TalhadaMotociclista morre após colidir com ônibus na BR-232, em Serra Talhada - Foto: PRF/Divulgação

Um motociclista morreu após colidir com a lateral de um ônibus na BR-232, em Serra Talhada, Sertão de Pernambuco, na noite dessa quarta-feira (17).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a moto seguia no quilômetro 409 da rodovia sentido interior. O ônibus foi atravessar a pista em local permitido, quando aconteceu a colisão.

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"A moto colidiu na lateral do ônibus. O condutor da motocicleta faleceu no local", completou a PRF.

Moto colidiiu com a lateral do ônibusMoto colidiiu com a lateral do ônibus | Foto: PRF/Divulgação

Ninguém ficou ferido dentro do ônibus. A corporação informou que o motorista realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

"A PRF, IC e IML estiveram no local. A Polícia Civil vai investigar o caso", finalizou.

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