SERTÃO
Motociclista morre após colidir com ônibus na BR-232, em Serra Talhada
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a moto seguia no quilômetro 409 da rodovia sentido interior
Um motociclista morreu após colidir com a lateral de um ônibus na BR-232, em Serra Talhada, Sertão de Pernambuco, na noite dessa quarta-feira (17).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a moto seguia no quilômetro 409 da rodovia sentido interior. O ônibus foi atravessar a pista em local permitido, quando aconteceu a colisão.
Leia também
• PF cumpre buscas contra Jaques Wagner (PT) e Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro
• Polícia abre inquérito sobre arma apreendida atribuída a Bolsonaro
• Polícia Militar resgata 20 aves silvestres mantidas em cativeiro irregular no Agreste de Pernambuco
"A moto colidiu na lateral do ônibus. O condutor da motocicleta faleceu no local", completou a PRF.
Moto colidiiu com a lateral do ônibus | Foto: PRF/Divulgação
Ninguém ficou ferido dentro do ônibus. A corporação informou que o motorista realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.
"A PRF, IC e IML estiveram no local. A Polícia Civil vai investigar o caso", finalizou.