Motociclista morre após colisão com caminhão em trecho da BR-232 em Moreno
Colisão envolvendo uma motocicleta e um caminhão deixou um homem de 25 anos morto no início da tarde desta terça-feira (2), em Moreno, na Região Metropolitana do Recife.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada por volta das 12h20 e enviou equipe ao km 21 da BR-232, onde o motociclista faleceu após colidir na parte traseira do caminhão.
De acordo com a PRF, o motorista do veículo maior chegou a fazer o teste do bafômetro, “e o resultado foi normal”.
Ainda estiveram no local o Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto de Medicina Legal (IML).
O caso será investigado pela Polícia Civil de Pernambuco.