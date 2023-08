A- A+

acidente Motociclista morre após colisão com caminhão na BR-101 Acidente ocorreu no quilômetro 80, estrada que liga Jaboatão ao Cabo, próximo à Estrada de Muribeca

Um motociclista morreu, na manhã desta segunda-feira (7), em acidente com caminhão no quilômetro 80 da BR-101, próximo à Estrada de Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. Segundo informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima teria colidido contra a lateral do caminhão.

A PRF esteve no local e informou que o acidente ocorreu por volta das 8h, no sentido Cabo de Santo Agostinho. O motorista do caminhão não teve ferimentos e foi liberado após ser ouvido e realizar o teste do bafômetro, que teve resultado normal.

As identidades dos envolvidos não foram divulgadas pela PRF. Durante o atendimento, uma faixa da rodovia foi interditada, causando trânsito intenso de veículos no local. A pista foi totalmente liberada às 11h.



Além da PRF, o Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto Médico Legal (IML) prestaram atendimento. O caso segue para investigação da Polícia Civil.





