Acidente Motociclista morre após colisão com caminhão na BR-232, no Recife O motorista do caminhão não se feriu

Uma colisão entre um caminhão e uma moto no km 7,7 da BR 232, no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife, causou a morte de um homem de 50 anos nesta terça-feira (14). O motociclista faleceu no local do acidente.



O acidente aconteceu por volta das 15h20. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o choque com o caminhão que transportava cilindros de material não informado fez com que o motociclista fosse arremessado para o canteiro.

Caminhão que colidiu com motociclista na BR-232 transportava cilindros | Foto: PRF/Divulgação

Já o motorista do caminhão não se feriu. "Ele realizou o teste do bafômetro, e o resultado foi normal", informou a nota da PRF.

