AGRESTE Motociclista morre após cruzar BR-423 pela contramão e colidir em caminhonete, em Lajedo, no Agreste Acidente ocorreu por volta das 10h50, no km 53,7 da rodovia

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e duas caminhonetes deixou um homem morto na manhã desta segunda-feira (18), na BR-423, em Lajedo, no Agreste de Pernambuco.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 10h50, no km 53,7 da rodovia.



Um motociclista, de 37 anos, estava cruzando a pista, quando acessou a contramão e foi atingido por uma caminhonete modelo Hilux.



Na sequência, a Hilux colidiu em uma caminhonete Strada. O condutor da moto, que não teve o nome divulgado, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Acidente aconteceu na BR-423, em Lajedo | Foto: PRF/Divulgação

A PRF informou que os ocupantes dos veículos Hilux e Strada não ficaram feridos. Os condutores realizaram testes do bafômetro, que não detectaram o consumo de álcool.

O corpo do motociclista foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste.

