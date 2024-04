A- A+

Acidente Motociclista morre após pegar contramão em rodovia de Taquaritinga do Norte, no Agreste O motorista do carro não se feriu e foi convidado a fazer o teste do bafômetro, que deu resultado normal

O condutor de uma motocicleta morreu, na madrugada deste domingo (28), em Taquaritinga do Norte, após a colisão com um carro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista teria entrado na contramão da BR 104 por volta das 3h50.





O motorista do carro não se feriu e foi convidado a fazer o teste do bafômetro, que deu resultado normal.



Além da PRF, o IC e IML estiveram no local. A Polícia Civil vai investigar o caso.Além da PRF, o IC e IML estiveram no local. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Veja também

Saúde Burn on: conheça a nova síndrome, prima do burn out