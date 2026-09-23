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RMR Motociclista morre atropelada após tentar passar entre caminhões na BR-101, em Abreu e Lima Motoristas dos caminhões permaneceram após o sinistro e realizaram o teste do bafômetro

Uma motociclista de 51 anos morreu atropelada na BR-101, em Abreu e Lima, Região Metropolitana do Recife (RMR). O sinistro aconteceu por volta das 18h da terça-feira (22), no quilômetro 49,6 da rodovia, no sentido Recife.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a "suspeita é de que a condutora de uma motocicleta tentou passar no corredor entre dois caminhões, quando colidiu em um dos veículos e caiu embaixo do outro, sendo atropelada". Ela morreu no local.

Os motoristas dos caminhões permaneceram após o sinistro e realizaram o teste do bafômetro. O resultado de ambos foi normal para o consumo de bebida alcoólica.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que investiga o sinistro e que "as diligências seguem até o esclarecimento do caso".

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