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Recife Motociclista morre atropelado após transitar entre caminhões e colidir com um dos veículos na BR-101 Acidente aconteceu no quilômetro 76, no bairro do Ibura

Um motociclista morreu após transitar entre dois caminhões e ser atropelado por um dos veículos, na BR-101, no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife.

O sinistro de trânsito aconteceu na manhã desta quinta-feira (23), por volta das 7h, no quilômetro 76 da via.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que a moto transitava no corredor entre os caminhões quando ocorreu a colisão com um dos veículos e o condutor acabou sendo atropelado pelo segundo caminhão.

O motociclista não resistiu e morreu no local. Os motoristas dos caminhões realizaram o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

Por causa do acidente, o trânsito precisou ser desviado para o acostamento. A PRF informou que acionou o Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto de Medicina Legal (IML).

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