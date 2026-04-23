Motociclista morre atropelado após transitar entre caminhões e colidir com um dos veículos na BR-101
Acidente aconteceu no quilômetro 76, no bairro do Ibura
Um motociclista morreu após transitar entre dois caminhões e ser atropelado por um dos veículos, na BR-101, no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife.
O sinistro de trânsito aconteceu na manhã desta quinta-feira (23), por volta das 7h, no quilômetro 76 da via.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que a moto transitava no corredor entre os caminhões quando ocorreu a colisão com um dos veículos e o condutor acabou sendo atropelado pelo segundo caminhão.
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O motociclista não resistiu e morreu no local. Os motoristas dos caminhões realizaram o teste do bafômetro e o resultado foi normal.
Por causa do acidente, o trânsito precisou ser desviado para o acostamento. A PRF informou que acionou o Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto de Medicina Legal (IML).