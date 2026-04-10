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RECIFE

Motociclista morre atropelado por caminhão na BR-101, no Recife

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender o sinistro por volta das 9h

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Sinistro no Km 57 da BR 101 no Recife, sentido PaulistaSinistro no Km 57 da BR 101 no Recife, sentido Paulista - Foto: Divulgação

Um motociclista morreu após ser atropelado por um caminhão na manhã desta sexta-feira (10), no Km 57 da BR-101, no Recife. O sinistro ocorreu no sentido Paulista e mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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De acordo com o depoimento do motorista do caminhão à PRF, a queda da vítima teria sido provocada por um terceiro veículo. Um carro de passeio teria colidido com a motocicleta, fazendo com que o condutor perdesse o equilíbrio e caísse entre os pneus do caminhão. O suposto automóvel envolvido não permaneceu no local para prestar socorro.

Segundo a PRF, o motorista do caminhão passou pelo teste do bafômetro, que apresentou resultado normal para o consumo de álcool. No momento, a Polícia Rodoviária aguarda o Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto de Medicina Legal (IML) no local.

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