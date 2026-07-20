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JABOATÃO DOS GUARARAPES Motociclista morre após cair na pista e ser atropelado por carreta no Curado Sinistro aconteceu na manhã desta segunda-feira (20) na BR-232

Um motociclista de 52 anos morreu após ser atropelado por uma carreta, na manhã desta segunda-feira (20), em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

O sinistro aconteceu nas imediações do quilômetro 8,8 da BR-232, no bairro do Curado, por volta das 7h20.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que o condutor da motocicleta saiu de uma rotatória e tentou acessar a pista, quando derrapou e caiu na rodovia.

Na sequência, o motociclista foi atropelado por uma carreta e morreu ainda no local.

O motorista da carreta ficou com receio de ser agredido pela população e se apresentou na Delegacia da PRF do Curado, segundo a corporação. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal para o consumo de bebida alcoólica.

A PRF informou que o motorista será conduzido à Central de Plantões da Capital (Ceplanc) para prestar mais informações e que a investigação do caso ficará sob responsabilidade da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).



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