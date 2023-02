A- A+

Vítima Motociclista morre atropelado por ônibus na entrada do TI Cavaleiro Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o corpo do homem embaixo do ônibus

Um motociclista morreu atropelado, na manhã desta segunda-feira (13), na entrada do Terminal Integrado Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado às 7h19 e enviou equipe ao terminal, localizado na avenida Agamenon Magalhães.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o corpo do homem embaixo do ônibus, com as pernas para fora do coletivo.

O homem não foi identificado. O corpo será removido do local pelo Instituto Médico Legal (IML).

O ônibus era operado pela Metropolitana. A reportagem entrou em contato com a empresa e aguarda retorno.

