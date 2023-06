A- A+

Região Metropolitana do Recife Motociclista morre e garupa fica ferido após grave colisão com carro na PE-15, em Paulista Acidente aconteceu na Vila Torres Galvão

Um grave acidente deixou uma pessoa morta e outra ferida na manhã desta quinta-feira (22), na PE-15, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), um carro colidiu com uma moto na Vila Torres Galvão. O motociclista, de 39 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na área.



O Samu foi acionado por volta das 8h40 e enviou uma equipe ao local. Além disso, o helicóptero da Polícia Rodoviária Federal também foi enviado, mas o socorro não foi necessário.

Segundo a PRF, o garupa da moto, de 20 anos, ficou ferido. O Samu informou que ele foi levado de ambulância até o Hospital da Restauração do Recife, na área central do Recife.



Não há informações sobre o estado de saúde do garupa e nem o que pode ter provocado o acidente. O motorista do carro envolvido no acidente não ficou ferido.



A Polícia Militar informou que enviou viaturas do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) ao local.

