A- A+

Região Metropolitana do Recife Motociclista morre e motorista de carro fica ferido após colisão na BR-101, em Abreu e Lima O acidente aconteceu por volta das 6h50 desta quarta-feira (14), no km 48 da via sentido João Pessoa

Leia também

• Apac eleva alerta e indica chuvas de moderadas a fortes na Região Metropolitana do Recife e Mata Sul

O condutor de uma moto morreu após colidir na traseira de um carro, na BR-101, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife. O acidente aconteceu por volta das 6h50 desta quarta-feira (14), no km 48 da via sentido João Pessoa.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista, de 24 anos, colidiu na parte de trás de um carro. Com o impacto, o condutor caiu na pista e morreu no local. Ele estava sozinho na moto.



A PRF também informou que o motorista do carro, de 36 anos, ficou ferido e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Igarassu. Não há informações sonbre o estado de saúde dele.

Acidente aconteceu no km 48 na pista. Foto: Divulgação/PRF



Também estiveram no local o Corpo de Bombeiros, o Instituto de Criminalístiva (IC) e o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil vai investigar o caso.

Veja também

ESTADOS UNIDOS Democratas comemoram julgamento de Trump, mas temem que acusação possa inflar "máquina do caos"