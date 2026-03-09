A- A+

Zona da Mata Motociclista morre em colisão com ônibus da cantora e ex-BBB Flay em Pernambuco: "Momento difícil" Caso aconteceu na rodovia PE-062, na cidade de Condado, na Zona da Mata Norte

Um motociclista de 46 anos morreu após se envolver em uma colisão frontal com o ônibus da ex-BBB e cantora Flay, na cidade de Condado, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

O caso aconteceu na madrugada do domingo (8), por volta das 3h50, no quilômetro 12 da rodovia PE-062. Policiais do 27º BPM foram acionados ao local e constataram o ocorrido. O nome da vítima não foi informado.

"O condutor da motocicleta não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na rodovia. A PM permaneceu no local até a chegada das autoridades competentes", destacou a corporação em nota enviada à reportagem.

Nos stories de seu perfil no Instagram, a cantora Flay divulgou uma nota em que detalha o acidente. Segundo ela, o sinistro de trânsito aconteceu após um show.

"Uma motocicleta que trafegava em sentido contrário, ao se aproximar, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o veículo da nossa equipe, fato que foi corroborado pelas autoridades policiais que atenderam a ocorrência", escreveu a artista.

Ainda de acordo com Flay, o condutor da motocicleta estava sem capacete no momento do acidente. Integrantes da equipe sofreram ferimentos leves, mas passam bem.

"Nosso motorista e testemunhas permaneceram no local durante todo o atendimento da ocorrência, prestando todas as informações necessárias, e seguem colaborando integralmente com as autoridades para que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos", ressalta a nota.

A cantora e ex-BBB classificou o momento como "extremamente difícil e doloroso, e pediu a compreensão e respeito nesse momento delicado.



Confira nota divulgada pela cantora Flay na íntegra:

"Hoje vivemos um momento extremamente difícil e doloroso. Na madrugada de hoje, por volta das 3h50, o ônibus da minha equipe se envolveu em um acidente na rodovia, nas proximidades de Condado, em Pernambuco, enquanto seguia viagem após um show.

Uma motocicleta que trafegava em sentido contrário, ao se aproximar, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o veículo da nossa equipe, fato que foi corroborado pelas autoridades policiais que atenderam a ocorrência.

Consta também no registro que o condutor da motocicleta estava sem capacete no momento do acidente. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos.

Nossa equipe sofreu alguns ferimentos leves, mas todos estão bem, embora muito abalados física e emocionalmente com o ocorrido. Pedimos compreensão e respeito neste momento tão delicado, principalmente à família que enfrenta esse momento difícil.

Nosso motorista e testemunhas permaneceram no local durante todo o atendimento da ocorrência, prestando todas as informações necessárias, e seguem colaborando integralmente com as autoridades para que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos.

Seguimos em oração e solidariedade."

