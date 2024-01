Um motociclista morreu, no começo da noite de domingo (14), em um sinistro de trânsito na PE-15, na Vila Torres Galvão, em Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o acionamento para o resgate foi feito às 18h02. A vítima já estava morta quando a equipe chegou.

O sinistro aconteceu nas proximidades do Hospital Central, sentido Paulista da rodovia. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a moto no chão e a área isolada. Assista:

A Polícia Militar foi acionada e ainda não se sabe o que causou o sinistro. O caso será investigado pela Polícia Civil. O trânsito chegou a ficar congestionado no local.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Santo Amaro, na área central do Recife.