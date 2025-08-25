Motociclista morre em acidente de trânsito em Sucupira. Moto teria sido atingida por dois ônibus

A- A+

Um motociclista morreu em um acidente de trânsito no começo da manhã desta segunda-feira (25), no bairro de Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR).

O caso aconteceu na Avenida Manoel General Rabelo. De acordo com uma passageira que estava no ônibus da linha TI Jaboatão (Parador), da empresa Metropolitana, o acidente teria envolvido seu ônibus e mais outro que passava no sentido contrário da via.

A passageira não soube informar como o acidente aconteceu, mas disse que o primeiro coletivo a atingir o motociclista foi o do sentido contrário e depois o dela.

O Samu chegou a ser acionado para atender à vítima, mas o óbito aconteceu antes da chegada ao local.

A vítima não teve o nome e nem a idade divulgados.



Em nota, a empresa Metropolitana disse lamentar "profundamente" o ocorrido e informou que, "que tomou conhecimento do fato, a empresa enviou uma equipe ao local para oferecer o suporte necessário". Disse também que se "solidariza com os amigos e familiares da vítima e informa que colaborará com as autoridades policiais para a conclusão das investigações."

