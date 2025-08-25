Motociclista morre em acidente de trânsito em Sucupira. Moto teria sido atingida por dois ônibus
Caso aconteceu na Avenida Manoel General Rabelo e, de acordo com uma passageira que estava em um ônibus, teria envolvido dois coletivos
Um motociclista morreu em um acidente de trânsito no começo da manhã desta segunda-feira (25), no bairro de Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR).
O caso aconteceu na Avenida Manoel General Rabelo. De acordo com uma passageira que estava no ônibus da linha TI Jaboatão (Parador), da empresa Metropolitana, o acidente teria envolvido seu ônibus e mais outro que passava no sentido contrário da via.
A passageira não soube informar como o acidente aconteceu, mas disse que o primeiro coletivo a atingir o motociclista foi o do sentido contrário e depois o dela.
Leia também
• Suspeito de ameaçar Felca preso em Olinda vendia conteúdo de erotização infantil nas redes sociais
• Caso Felca: "Fiquei surpresa", diz mãe de homem detido junto com suspeito de ameaçar influenciador
• Olinda: jovem negro prova ser dono de bicicleta com nota fiscal após acusação de furto em mercado
O Samu chegou a ser acionado para atender à vítima, mas o óbito aconteceu antes da chegada ao local.
A vítima não teve o nome e nem a idade divulgados.
Em nota, a empresa Metropolitana disse lamentar "profundamente" o ocorrido e informou que, "que tomou conhecimento do fato, a empresa enviou uma equipe ao local para oferecer o suporte necessário". Disse também que se "solidariza com os amigos e familiares da vítima e informa que colaborará com as autoridades policiais para a conclusão das investigações."