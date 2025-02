A- A+

BR-232 Recife: motociclista por app e passageira ficam feridos após colisão com carro, na BR-232 Motorista do carro não permaneceu no local para prestar auxílio aos feridos, segundo a PRF

Um motociclista por aplicativo e a passageira ficaram feridos durante uma corrida, na manhã desta terça-feira (11), em um sinistro de trânsito no quilômetro 5,4 do sentido Recife da BR-232.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que um carro colidiu, por volta das 5h30, na traseira da motocicleta onde estavam o motociclista e a passageira, na altura do bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife.

Ainda segundo a PRF, o motorista do carro não permaneceu no local para prestar auxílio aos feridos.

O motociclista e a passageira foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

O Samu disse ter sido acionado às 5h26 e encaminhou o homem ao Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.

O motociclista, acrescenta a Polícia Rodoviária Federal, fez teste do bafômetro e o resultado foi normal para o consumo de bebida alcoólica.

