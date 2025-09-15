Motociclista sofre traumatismo craniano após acidente no Cabo e é resgatado de helicóptero
Acidente ocorreu nesse domingo (14)
Um motociclista foi transportado de helicóptero após se envolver em um sinistro de trânsito no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.
A vítima, de 25 anos, apresentava traumatismo craniano grave e precisou ser encaminhada ao Hospital da Restauração, na área central do Recife.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizou o transporte aéreo junto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Metropolitano Recife, o acidente aconteceu nesse domingo (14).
"A central de regulação do Samu acionou a equipe aeromédica ao receber informações sobre o estado de saúde do paciente. O homem apresentava um quadro de traumatismo encefálico grave e foi estabilizado para ser transportado de aeronave", destacou a PRF.
O transporte com o uso de helicóptero aconteceu do Cabo de Santo Agostinho até o campo do Derby, onde a aeronave pousou, e a vítima seguiu de ambulância até o Hospital da Restauração.
Não há informações sobre o atual estado de saúde do motociclista.