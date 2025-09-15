Motociclista sofre traumatismo craniano após acidente no Cabo e é resgatado de helicóptero

A- A+

Um motociclista foi transportado de helicóptero após se envolver em um sinistro de trânsito no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.



A vítima, de 25 anos, apresentava traumatismo craniano grave e precisou ser encaminhada ao Hospital da Restauração, na área central do Recife.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizou o transporte aéreo junto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Metropolitano Recife, o acidente aconteceu nesse domingo (14).

"A central de regulação do Samu acionou a equipe aeromédica ao receber informações sobre o estado de saúde do paciente. O homem apresentava um quadro de traumatismo encefálico grave e foi estabilizado para ser transportado de aeronave", destacou a PRF.

O transporte com o uso de helicóptero aconteceu do Cabo de Santo Agostinho até o campo do Derby, onde a aeronave pousou, e a vítima seguiu de ambulância até o Hospital da Restauração.



Não há informações sobre o atual estado de saúde do motociclista.

















