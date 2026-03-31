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PDA Motociclistas e ciclistas de aplicativo ganham ponto de apoio no bairro de Santana Espaço, que foi aberto nesta terça-feira (31), é uma iniciativa da Prefeitura do Recife e da 99

Os motociclistas e ciclistas vinculados a aplicativos de entrega e de transporte de passageiros no Recife passam a contar com um Ponto de Apoio (PDA) criado especialmente para atendê-los. A Prefeitura do Recife e a 99 inauguraram o primeiro PDA disponibilizado por meio de chamamento público.

No PDA, que fica na Rua Igarassu, bairro Santana, os usuários podem descansar, recarregar o celular, comer ou dispor de banheiro entre uma corrida e outra. O uso é gratuito e o espaço, climatizado e com wi-fi, está aberto para o público a partir desta terça-feira (31).

A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento e conta com a iniciativa privada para viabilizar sua estrutura e manutenção, a partir de um contrato de Permissão de Uso de Área Pública. A 99 assume a operação do primeiro dos cinco pontos que fazem parte da proposta inicial da Prefeitura.

Com uma área de aproximadamente 300m², o PDA está disponível todos os dias, das 10h às 22h, para motociclistas e ciclistas cadastrados em qualquer plataforma de entrega ou transporte de passageiros por aplicativo.

Durante a inauguração, o prefeito João Campos destacou a importância da iniciativa para garantir melhores condições de trabalho.

“O ponto de apoio oferece uma estrutura essencial para quem está na rotina das entregas, com espaço para descanso, alimentação e serviços básicos em uma área de grande circulação de trabalhadores”, afirmou.

Coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento, o projeto prevê a colaboração da iniciativa privada na implantação e manutenção dos espaços, por meio de Permissão de Uso de Área Pública. O secretário, Felipe Matos, explicou que o modelo não gera custos diretos ao município.

“A Prefeitura disponibiliza áreas públicas por meio de chamamento, e cabe às empresas interessadas investir na construção, operação e manutenção dos espaços”, disse.

Todos os pontos terão a mesma formatação, devendo sua estrutura contar com climatização, banheiros, área de descanso coberta, bancos para descanso externos, espaço climatizado coberto para refeições, bebedouro, estações para carregamento dos celulares e WiFi. As áreas externas precisam ter, no mínimo, 20 vagas de estacionamento para motos e pelo menos 10 vagas para bicicletas, além de área para calibragem de pneus.

A empresa responsável deve custear toda a implantação do espaço, operar e fazer a manutenção do local, limpeza e segurança. Cabe à Prefeitura identificar locais na cidade para a instalação dos pontos de apoio bem como viabilizar todo o processo de permissão para o funcionamento deles em espaços públicos.

"São estruturas de implantação rápida, que permitem a instalação e remoção sem danos ao espaço público e ao meio ambiente", explica Isabela Matos, secretária executiva de Parcerias Estratégicas.

99Food - Em novembro do ano passado, a 99Food, plataforma de delivery da 99, iniciou sua operação no Grande Recife com investimento de R$100 milhões, 3,5 mil restaurantes cadastrados e mais de 32 mil entregadores parceiros, números que reforçam o potencial do mercado pernambucano.

“A 99 tem se tornado uma grande parceira da Prefeitura do Recife. A entrada na região é estratégica e busca fortalecer a presença da companhia em um mercado considerado de alto potencial”, afirma Fernando Paes, diretor sênior de Políticas Públicas e Assuntos Governamentais da 99.

A operação da 99Food em Pernambuco contempla atualmente Recife, Olinda, Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes, e essa foi a última frente de negócio da 99 a chegar à capital pernambucana, somando aos serviços de mobilidade (99Moto e transporte por carros), conta digital (99Pay) e entrega de objetos (99Entrega).

“Nosso Ponto de Apoio no bairro de Santana vai oferecer melhores condições aos entregadores e motociclistas parceiros, com toda a infraestrutura adequada. Ao todo, estamos investindo R$50 milhões para criar pontos de apoio com estrutura para entregadores em todo o Brasil”, explica Fernando Paes.

Os PDAs têm como foco os motociclistas, mas também estão abertos a motoristas de carros. A 99 também possui PDAs em Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife. Nos próximos meses serão inaugurados mais dois pontos de apoio no Rio de Janeiro e um em Fortaleza.

*Com informações da assessoria de imprensa.

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