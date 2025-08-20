A- A+

PROTESTO Recife: motociclistas bloqueiam trechos da avenida Agamenon Magalhães em protesto Profissionais pedem por segurança durante a atividade

Motociclistas fecharam ao menos três trechos da avenida Agamenon Magalhães, na área central do Recife, na manhã desta quarta-feira (20). Eles reivindicam mais segurança durante a atividade profissional.

De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), os pontos são:

- Av. Gov. Agamenon Magalhães x Av. Dr. Jayme da Fonte - sentido Olinda

- Av. Gov. Agamenon Magalhães x Rua Leopoldo Lins - sentido Olinda

- Av. Gov. Agamenon Magalhães x Rua Odorico Mendes - sentido Boa Viagem

Na altura do cruzamento da Agamenon com a Odorico Mendes, há algumas motos fechando faixas da via. Equipes da CTTU estão no local.

Mais cedo, o grupo saiu em motociata do Campo do Coque, na área central da cidade, onde se concentrou para dar início à mobilização.

