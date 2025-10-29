A- A+

Rio de Janeiro Motociclistas saem da Penha em direção ao Palácio Guanabara onde há reunião de governador e ministro Grupo saiu da Praça São lucas, onde, mais cedo, mais de 60 corpos foram enfileirados

Dezenas de motociclistas saíram da Praça São lucas, na Penha, em direção ao Palácio Guanabara na tarde desta quarta-feira. A ideia do grupo, de acordo com informaçõe siniciais é realizar um protesto na em frente à sede do Governo do estado contra a megaoperação de ontem que deixou pelo menos 119 mortos entre os quais quatro policiais.

O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) infornou que "monitora, por meio de câmeras e com o apoio de drones, o deslocamento dos motociclistas que saíram da Penha e seguiram pela Avenida Brasil, sentido Centro".

Soldados do Batalhão Tático Móvel, armados com fuzis, se concentram nas imediacões do Palácio Guanabara, no sentido Botafogo e o trânsito na região está tumultuado porque uma das faixas já está parcialmente fechada.

Em grupos de moradores, circularam informativos convocando motociclistas para participarem da manifestação em frente ao Palácio Guanabara. Na mensagem, divulgada pelo WhatsApp, os organizadores pediam que os participantes levassem bandeiras do Brasil e bandeiras brancas e “manchassem tudo”.

Os organizadores também ressaltavam que não era para “quebrar, nem queimar, nem agredir ninguém” e que a manifestação deveria ser “pacífica”. O texto ainda orientava que todos os mototaxistas da área do Complexo da Penha fossem acionados para levar moradores e familiares ao protesto.

“Isso tudo em frente ao Palácio Guanabara, onde o governador fica”, dizia um trecho do comunicado.

Veja também