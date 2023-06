A- A+

RIO DE JANEIRO Motociclistas se chocam durante performance em "globo da morte" Acidente aconteceu no último sábado, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense

Dois motociclistas colidiram, na noite do último sábado (24), durante uma apresentação dentro do "globo da morte" de um circo em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Um dos homens ficou ferido e precisou ser hospitalizado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Itaperuna foi acionado às 20h07 para socorrer as vítimas na Avenida Governador Roberto Silveira.



Paulo Roberto L. Silva, de 29 anos, foi encaminhado para o Hospital São Vicente de Paulo. Até o momento, não há informação sobre o estado de saúde dele.

O acidente foi registrado pela plateia que estava presente no local. No vídeo, é possível ver os dois condutores fazendo manobras dentro do globo, até que um perde o controle e acaba causando o acidente. Confira:

