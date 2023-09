A- A+

Acidente Motocilista morre em acidente na BR-232, em Pombos, no Agreste de Pernambuco Um carro e uma motocicleta colidiram no KM 57 da BR-232, no sentido Recife

Neste domingo (10), por volta das 15h30, um carro e uma motocicleta colidiram no KM 57 da BR-232, na cidade de Pombos, no Agreste de Pernambuco, no sentido Recife. O condutor da moto faleceu no local. O homem tinha 54 anos e era inabilitado.

O condutor da motocicleta realizou um retorno na rodovia e cruzou a pista. Na manobra, foi atingido por um carro que estava trafegando na rodovia. O motorista do carro não ficou ferido. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A PRF esteve no local e aguardou a chegada do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto Médico Legal (IML).



Veja também

Mundo 'A traição de Pinochet foi abominável', diz presidente do México em visita ao Chile