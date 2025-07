A- A+

INUSITADO Motoqueiro viraliza após atravessar rio de moto no Pará em campeonato de motocross Ação inusitada foi registrada durante um campeonato de motocross em São Félix do Xingu

Um piloto de motocross chamou atenção nas redes sociais ao atravessar o rio Xingu de moto durante o Campeonato Regional de Motocross Alto Xingu, realizado no domingo (13), na praia do Pedral, em São Félix do Xingu, no sudoeste do Pará.

A cena foi registrada por moradores da Vila Taboca e mostra a motocicleta deslizando sobre a água com velocidade e manobras radicais.

O responsável pela travessia é Wederson Fernandes, conhecido como Nenen da Taboca, piloto paraense que tentava realizar o feito havia três anos.

No vídeo que circula nas redes, é possível ver a moto saindo da margem e, com a ajuda de adaptações nas rodas, flutuando sobre o rio, percorrendo cerca de 2,4 km e atingindo velocidades de até 70 km/h. A motocicleta contava com alterações como pranchas nas rodas para permitir o deslocamento sobre a água.

A travessia foi realizada como uma demonstração à parte da competição oficial. Nenen também participou do campeonato e terminou em quinto lugar em sua categoria.

O evento contou com 12 categorias, incluindo infantil e feminina, e distribuiu R$ 30 mil em prêmios entre os pilotos classificados do primeiro ao quinto lugar.

De acordo com a organização, o campeonato busca fortalecer o motocross na região, incentivar novos praticantes e fomentar o turismo local.

