Motor pega fogo durante decolagem em Houston e passageiros são retirados às pressas de aeronave

Um Airbus A319 da United Airlines teve passageiros e tripulação removidos às pressas após o motor da aeronave pegar fogo durante a decolagem no aeroporto de Houston, no Texas, neste domingo, 2. O voo 1382 foi interrompido enquanto taxiava na pista pouco depois das 8h30 (11h30, no horário de Brasília) no Aeroporto Intercontinental George Bush.

Não houve feridos. Os passageiros foram transportados de volta ao terminal, informou a Administração Federal de Aviação (FAA). O problema no motor causou fumaça e fogo na asa direita. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver caminhões do Corpo de Bombeiros na pista, assim como os passageiros, que aguardavam sentados no chão.

O voo com 109 pessoas a bordo, sendo 104 passageiros e cinco tripulantes, tinha como destino o Aeroporto LaGuardia, em Nova York, informou a United Airlines em um comunicado.

"Os passageiros desembarcaram na pista através de escorregadores e escadas e foram levados de ônibus para o terminal", continuou a companhia aérea. Uma outra aeronave foi preparada para levar os passageiros ao destino programado. A FAA disse que investigaria o incidente.

Esse é o terceiro incidente que acontece com aeronaves comerciais nos Estados Unidos em menos de uma semana. Na última quarta-feira, 29, um jato da American Airlines transportando 60 passageiros e quatro tripulantes colidiu no ar em Washington com um helicóptero do exército com três soldados a bordo; não houve sobreviventes. Na sexta-feira, 31, na Filadélfia, um pequeno jato caiu em um bairro matando sete pessoas.

Com informações da Associated Press.

