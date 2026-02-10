Ter, 10 de Fevereiro

ACIDENTE

Motorista acelera, porta do carro abre e criança cai no meio de avenida em Sorocaba

Outras três pessoas ficaram feridas; condutor não tinha habilitação e carro foi apreendido, informou a SSP

Porta do carro abre e bebê cai no meio de avenida em acidente que deixou quatro feridos Porta do carro abre e bebê cai no meio de avenida em acidente que deixou quatro feridos  - Foto: Reprodução/TV Globo

Uma criança de aproximadamente dois anos caiu de um veículo em movimento após a porta abrir e o motorista perder o controle na Avenida Edward Fru Fru Marciano da Silva, em Sorocaba, interior paulista, na noite de domingo, 8, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

Na sequência, o condutor também bateu o carro contra um poste. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência que deixou quatro pessoas feridas, incluindo a criança que caiu no meio da via e o próprio motorista.

No automóvel, além do condutor, estavam uma mulher de 26 anos e duas crianças, de aproximadamente 2 e 6 anos, que ficaram feridas.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas a unidades de saúde da cidade para atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

O motorista foi levado ao Conjunto Hospitalar de Sorocaba, onde recebeu cuidados médicos. A Polícia constatou que ele não possuía habilitação e o veículo estava com o licenciamento vencido, O automóvel recebeu autuações administrativas e foi apreendido.

Segundo a SSP, foram requisitados exames ao IML e o caso foi registrado no Plantão Policial de Sorocaba como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

