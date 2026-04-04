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SÃO PAULO

Motorista alcoolizado perde o controle do carro e mata duas crianças em Diadema

As vítimas, que tinham idades de 5 e 10 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local

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Duas crianças morreram atropeladas após carro bater no portão de casa em Diadema, na Grande SPDuas crianças morreram atropeladas após carro bater no portão de casa em Diadema, na Grande SP - Foto: Reprodução/TV Globo

Duas crianças morreram nesta sexta-feira, 3, após um carro desgovernado invadir a calçada e atropelá-las em Diadema, na Grande São Paulo.

As vítimas, que tinham idades de 5 e 10 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Outras duas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o condutor do veículo estava alcoolizado e dirigia em alta velocidade, quando perdeu o controle, invadiu a calçada e atropelou as crianças que estavam em frente a uma residência.

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O carro colidiu contra o portão e também atingiu outros veículo estacionados. O autor do crime foi preso flagrante pela polícia após ser contido por moradores.

Segundo a pasta, o homem de 64 anos foi encaminhado ao 3.º Distrito Policial do município, onde foi autuado por homicídio e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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