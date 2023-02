Motorista ameaça agente da CTTU após ser notificado por infração de trânsito e é preso por desacato

A- A+

Um agente da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) foi ameaçado e desacatado por um condutor enquanto trabalhava no bairro do Paissandu, na área central da cidade.

O caso aconteceu nessa quinta-feira (9), por volta das 17h30, após o motorista ter sido notificado pelo agente. De acordo com a prefeitura da capital pernambucana, o condutor fez uma conversão proibida no cruzamento da avenida Agamenon Magalhães com a rua do Paissandu.

Após ser notificado, o homem, de 41 anos, que não teve o nome divulgado, saiu do veículo em que estava e foi em direção ao agente da CTTU. A ação foi filmada e divulgada nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver o motorista se aproximando do servidor municipal com o que aparenta ser uma barra de ferro. O agente se afasta, mas o homem continua perseguindo o funcionário.



A Polícia Civil foi acionada, e o homem foi levado para a Central de Plantões, no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife, onde foi autuado por desobediência/resistência (consumados). Um inquérito policial foi instaurado. De acordo com a corporação, as investigações seguem até o esclarecimento dos fatos.

Por meio de nota, a Prefeitura do Recife disse que "repudia veementemente quaisquer tipos de agressão e tentativas a servidores municipais no exercício de suas funções".

"É importante lembrar que o serviço dos agentes de trânsito é essencial para salvar vidas na garantia da segurança viária e que esses servidores devem ser respeitados pela população. De acordo com o artigo 331 do Código Penal Brasileiro, o desacato a funcionário público no exercício da função é crime", diz a nota.

Nas redes sociais, o prefeito do Recife, João Campos, também repudiou a ameaça ao agente de trânsito. "Não há espaço para a intolerância e violência no Recife! Não podemos aceitar cenas como a desse vídeo, que flagrou uma uma tentativa de agressão a um guarda municipal ontem. É inadmissível, e todas as medidas cabíveis foram tomadas para que episódios assim não se repitam", publicou o prefeito.

