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CRIME

Motorista perde controle e atropela quatro pessoas em Escada; criança e mulher estão em estado grave

Vítimas foram duas mulheres, de 18 e 20 anos, uma adolescente de 15 e um menino de 8 anos

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Motorista perde controle e atropela cinco pessoas em EscadaMotorista perde controle e atropela cinco pessoas em Escada - Foto: Redes sociais/Reprodução

Um motorista perdeu o controle e atropelou quatro pessoas, incluindo uma criança, na noite do domingo (19), no município de Escada, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, o condutor do veículo foi preso em flagrante após ser agredido por moradores da área.

As vítimas foram duas mulheres, de 18 e 20 anos, uma adolescente de 15 e um menino de 8 anos. Todos foram encaminhados para unidades de saúde, mas a polícia não confirmou quais hospitais foram, então não foi possível atestar o estado de saúde de todas as pessoas.

Até a publicação da matéria, no entanto, a Folha de Pernambuco confirmou que a mulher de 20 anos e o menino de 8 foram transferidos para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, Centro do Recife. Segundo a unidade, os dois "estão com quadro de saúde grave".

A reportagem tenta contato com a prefeitura de Escada em busca da confirmação sobre a internação das demais vítimas e seus quadros de saúde.

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Atropelamento e tentativa de linchamento do suspeito
De acordo com a Polícia Militar, as vítimas estavam na rua no momento do atropelamento. O carro era conduzido por um homem, que levava outro no banco do passageiro.

Os dois foram agredidos, segundo a polícia, por moradores da área, em uma tentativa de linchamento. Os residentes também bloquearam vias de acesso à rua e incendiaram o veículo do suspeito.

"A polícia precisou intervir, houve confronto com o efetivo e equipes do BEPI e do Tático do 18º BPM foram chamadas para reforço do policiamento", completou a corporação.

A polícia informou à reportagem que o motorista, que tem 48 anos, foi levado a um hospital, junto com seu passageiro, para receber atendimento médico por conta dos ferimentos do linchamento. Eles permaneceram no local sob custódia policial.

Veículo do suspeito foi icendiado por moradores após atropelamento em EscadaVeículo do suspeito foi incendiado por moradores após atropelamento em Escada. - Foto: TV Globo/Reprodução

Investigação
A reportagem questionou, ainda, se o motorista apresentou algum sinal de embriaguez. O retorno foi que uma das vítimas relatou que ele estaria bêbado, mas a polícia não pode confirmar a informação porque não foi possível atestá-la no local.

Em nota, a Polícia Civil completou que "as investigações foram iniciadas e seguem em andamento" por meio da Delegacia de Vitória de Santo Antão.

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