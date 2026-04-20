Motorista perde controle e atropela quatro pessoas em Escada; criança e mulher estão em estado grave
Vítimas foram duas mulheres, de 18 e 20 anos, uma adolescente de 15 e um menino de 8 anos
Um motorista perdeu o controle e atropelou quatro pessoas, incluindo uma criança, na noite do domingo (19), no município de Escada, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, o condutor do veículo foi preso em flagrante após ser agredido por moradores da área.
As vítimas foram duas mulheres, de 18 e 20 anos, uma adolescente de 15 e um menino de 8 anos. Todos foram encaminhados para unidades de saúde, mas a polícia não confirmou quais hospitais foram, então não foi possível atestar o estado de saúde de todas as pessoas.
Até a publicação da matéria, no entanto, a Folha de Pernambuco confirmou que a mulher de 20 anos e o menino de 8 foram transferidos para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, Centro do Recife. Segundo a unidade, os dois "estão com quadro de saúde grave".
A reportagem tenta contato com a prefeitura de Escada em busca da confirmação sobre a internação das demais vítimas e seus quadros de saúde.
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Atropelamento e tentativa de linchamento do suspeito
De acordo com a Polícia Militar, as vítimas estavam na rua no momento do atropelamento. O carro era conduzido por um homem, que levava outro no banco do passageiro.
Os dois foram agredidos, segundo a polícia, por moradores da área, em uma tentativa de linchamento. Os residentes também bloquearam vias de acesso à rua e incendiaram o veículo do suspeito.
"A polícia precisou intervir, houve confronto com o efetivo e equipes do BEPI e do Tático do 18º BPM foram chamadas para reforço do policiamento", completou a corporação.
A polícia informou à reportagem que o motorista, que tem 48 anos, foi levado a um hospital, junto com seu passageiro, para receber atendimento médico por conta dos ferimentos do linchamento. Eles permaneceram no local sob custódia policial.
Investigação
A reportagem questionou, ainda, se o motorista apresentou algum sinal de embriaguez. O retorno foi que uma das vítimas relatou que ele estaria bêbado, mas a polícia não pode confirmar a informação porque não foi possível atestá-la no local.
Em nota, a Polícia Civil completou que "as investigações foram iniciadas e seguem em andamento" por meio da Delegacia de Vitória de Santo Antão.