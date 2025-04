Motorista atropela multidão em festival em Vancouver; há mortos e feridos

A- A+

Um motorista acelerou contra uma multidão que acompanhava no sábado os festejos do Dia de Lapu Lapu, em Vancouver, no Canadá. Há mortos e feridos, de acordo com a política local.

"Várias pessoas morreram e várias outras ficaram feridas", disse a polícia de Vancouver em sua conta no X. "O condutor está sob custódia", acrescentou.

Os festejos organizados pela diáspora filipina em Vancouver fazem referência ao herói filipino Datu Lapu-Lapu, que liderou a Batalha de Mactán em 1521, derrotando a expedição do navegador português Fernão de Magalhães.

Veja também