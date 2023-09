Motorista bate carro em outro estacionado e quatro pessoas são atingidas; populares quebram veículo

A- A+

O motorista de um carro colidiu com outro que estava estacionado em uma calçada, na madrugada de sábado (23), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife (RMR). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após a colisão, o veículo que estava parado atingiu três mulheres e um homem que estavam na calçada. Revoltados, populares destruiram o primeiro carro.

O caso aconteceu por volta das 3h no quilômetro 49 da BR-101, no sentido Recife. No local, uma multidão se reuniu para acompanhar um evento.

O vídeo com a destruição do carro circulou nas redes sociais. É possível ver o momento que várias pessoas balançam o carro, que está com os vidros quebrados. Os populares conseguem virar o veículo de cabeça para baixo.

Segundo a PRF, os quatro feridos foram encaminhados ao Hospital Miguel Arraes (HMA), em Paulista, também na Região Metropolitana do Recife. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Motorista bate carro em outro estacionado e quatro pessoas são atingidas, em Abreu e Lima, no Grande Recife; populares quebram veículo - https://t.co/kMACpaJlh0 pic.twitter.com/7ETKPLnTmP — Folha de Pernambuco (@folhape) September 24, 2023

A PRF também explicou que o motorista do primeiro carro realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal ou seja, ela não havia ingerido bebida alcoólica. O proprietário do outro carro não foi localizado.

"A equipe apurou a informação que o motorista saiu do local com receio de ser linchado e se apresentou à Polícia Militar", acrescentou a PRF, dizendo também que o motorista foi encaminhado pela PM à Delegacia de Polícia Civil de Paulista.

Veja também

MUNDO Confrontos após a morte de policial em emboscada no Kosovo