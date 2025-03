Sertão: inabilitado, motorista bate carro em poste; bafômetro aponta consumo de álcool

A- A+

Um motorista sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi encaminhado à Delegacia de Araripina, no Sertão de Pernambuco, após se envolver em um sinistro de trânsito.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), teste do bafômetro feito pelo motorista indicou 0,95 mg/L de álcool, o que configura crime de trânsito.

O caso aconteceu por volta das 8h de domingo (30), no quilômetro 25 da BR-316. A PRF relatou que o motorista perdeu o controle do carro, saiu da pista e terminou colidindo com um poste.

Quando os policiais rodoviários chegaram ao trecho do sinistro não encontraram o carro no local.

Em seguida, se deslocaram até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araripina, onde encontraram um homem sendo atendido.

Na UPA, segundo a PRF, o homem admitiu que estava dirigindo o veículo que colidiu com o poste.

O motorista ainda informou que havia saído de uma festa, onde havia consumido bebida alcoólica.

Crime de trânsito

O consumo de álcool é considerado crime de trânsito quando o índice detectado pelo bafômetro é igual ou superior a 0,34 mg/L.

Até 0,04 mg/L, o condutor é liberado. E quando o consumo identificado é entre 0,05 mg/L e 0,33 mg/L, a infração é gravíssima e o motorista é punido com multa de R$ 2.934,70.

