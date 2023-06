Motorista capota carro com 102 kg de maconha durante fuga em Serra Talhada e é preso pela PRF

A- A+

Uma carga de 102 kg de maconha foi apreendida em um carro capotado durante tentativa de fuga, na BR-232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes faziam fiscalização no km 413 da pista, nessa quarta-feira (21), quando deram voz de parada a um motorista, que desobedeceu e acessou uma estrada de terra.



A equipe realizou o acompanhamento do veículo. Durante a fuga, o condutor perdeu o controle da direção e o carro capotou.

Carro capotou em uma estrada de terra. Foto: Divulgação/PRF



Segundo a PRF, dentro do veículo foram apreendidos sete sacos com o total de 102 kg de maconha. O motorista, que não ficou ferido, disse que havia sido contratado para transportar a droga.



Durante a ação, a corporação identificou que o homem já havia cumprido pena por roubo e que o carro capotado estava em nome de outra pessoa, mas não possuía registro de roubo.



O motorista foi encaminhado junto com a droga para a Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada. A PRF informou que ele poderá responder por tráfico de drogas, que prevê pena de cinco a 15 anos de prisão.

