Motorista capota carro e sai andando em Jaboatão; veja vídeo

Um motorista saiu andando após o carro que dirigia capotar, na manhã desta segunda-feira (19), na avenida General Manoel Rabelo, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O momento do acidente, que aconteceu por volta das 6h35, foi registrado por câmeras de segurança.

No vídeo, é possível ver o momento em que o homem está na pista, colide com outro carro, que estava saindo do acostamento onde estava estacionado e capota. O carro em que o condutor bateu antes de capotar ainda colide com outro, estacionado mais à frente.

Assista ao vídeo do acidente:

O carro capotado quase bate em um poste. Em seguida, um outro motorista para próximo e desce do carro. O condutor do veículo que capotou sai pela janela e anda normalmente após o acidente.

O motorista do carro que capotou teve apenas arranhões e foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Engenho Velho, em Jaboatão. Ele passa bem.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que não foi acionado para a ocorrência.

