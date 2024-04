A- A+

Uma colisão entre um veículo de passeio e um poste deixou um homem morto na avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O acidente aconteceu por volta das 2h30 desta segunda-feira (29), em frente a Diplomata Delicatessen.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegar ao local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte do motorista do veículo Onix, de cor vermelha, envolvido no ocorrido.

O corpo do condutor, de 57 anos, que não teve o nome divulgado, ficou preso às ferragens, passou por perícia e foi retirado do veículo por duas equipes dos Bombeiros enviadas ao local.

Por causa da colisão no poste, o fornecimento de energia elétrica foi interrompido na avenida Conselheiro Aguiar. A Neoenergia informou que duas equipes da empresa atuam na via desde a madrugada para substituir o equipamento atingido.

"O Centro de Operações da distribuidora está transferindo as cargas para normalizar o máximo de clientes possível ainda no início desta manhã. Por ser um serviço de alta complexidade, ainda não existe previsão de conclusão da troca do poste e da reconstrução da rede elétrica destruída durante o acidente", afirmou a Neoenergia.

A Polícia Militar e Civil, o Instituto de Criminalística (IC) e Instituto Médico Legal (IML) também estiveram na área do acidente.

O caso foi registrado na Central de Plantões da Capital (Ceplanc) como acidente de trânsito com vítima fatal. "As investigações seguem até o esclarecimento do fato", disse a PCPE.

Veja também

Rio de Janeiro Promotor do Gaeco é atacado por pitbull durante demolição de dois prédios irregulares no Rio