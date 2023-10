Motorista da BMW envolvido em acidente em Boa Viagem não tinha Carteira de Habilitação, diz CTTU

A- A+

Um dos motoristas envolvidos no acidente em Boa Viagem, Zona Sul do Recife não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), disse a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) em nota. A colisão aconteceu no final da tarde dessa terça-feira (17), entre dois carros, sendo uma BMW e um Kwid . O motorista que não era habilitado conduzia a BMW.



Ainda de acordo com o comunicado da CTTU, todas as informações e dados da ocorrência foram fornecidos à Polícia Civil, que informou, por meio de nota, que está investigando o caso e que "foi instaurado inquérito policial para apurar todos os fatos". A corporação também afirmou que mais detalhes serão repassados em um momento oportuno.

O acidente deixou cinco feridos e uma vítima fatal, que foi uma mulher de 57 anos, informou o Hospital da Restauração na manhã desta quarta (18). Dois homens ocupavam a BMW. Já no Kwid, estavam uma criança de 5 anos, a mãe dela, de 25, e outras duas mulheres de 57 anos - uma delas foi a vítima fatal.

Vítimas foram socorridas

O Corpo de Bombeiros informou que, após o ocorrido, mãe e filha, receberam os primeiros atendimentos, com a criança sendo conduzida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira, apresentando escoriações no ombro esquerdo, e a mulher, com queixas de dores nas costas e no ombro esquerdo, levada à UPA dos Torrões. Não há atualizações sobre o estado de saúde delas.

Os dois homens da BWM, de 26 e 27 anos, e as duas mulheres de 57 anos, que ficaram feridas, foram encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital da Restauração. De acordo com a unidade de saúde, os dois homens e a outra mulher receberam alta ainda na noite na terça.

Veja também

ORIENTE MÉDIO O que é a Jihad Islâmica Palestina, acusada por Israel de ter bombardeado hospital em Gaza