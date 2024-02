Motorista de 58 anos é morto a tiros dentro de carro na Estrada dos Macacos, na Zona Norte do Recife

A- A+

Um motorista particular de 58 anos foi morto a tiros dentro do carro, na Estrada dos Macacos, que fica entre os bairros de Dois Irmãos e Guabiraba, na Zona Norte do Recife.

A vítima, identificada como José Vital, seguia para Aldeia, em Camaragibe, na Região Metropolitana, onde buscaria uma criança em uma escola da rede privada. O assassinato aconteceu no fim da tarde dessa quarta-feira (28).

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o motorista foi encontrado no veículo com perfurações de arma de fogo. O caso foi registrado como homicídio consumado. As investigações foram iniciadas pela corporação.

A Polícia Militar também se pronunciou sobre o caso e informou que o comandante do 11º BPM ratifica que intensificará o policiamento na área com viaturas tanto do 11º BPM, quanto do 20º BPM, a fim de inibir os delitos na região.

