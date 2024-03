A- A+

Taquaritinga do Norte Motorista de 72 anos morre e outras quatro pessoas ficam feridas em colisão na BR-104, no Agreste Pelos vestígios na pista, a suspeita é de que o Gol, ocupado por um casal de idosos, tenha entrado na contramão

Uma colisão frontal entre dois carros de passeio deixou uma pessoa morta e outras quatro feridas na BR-104, em Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco.



O acidente aconteceu no km 20 da estrada, por volta das 18h40. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu um Gol e um Siena.

A corporação informou que, pelos vestígios verificados na pista, a suspeita é de que o Gol, ocupado por um casal de idosos, tenha entrado na contramão da rodovia.

O motorista do veículo, de 72 anos, morreu no local. A passageira, de 69, ficou ferida e foi encaminhada ao Hospital de Toritama, também no Agreste.

Acidente aconteceu no km 20 da BR-104. Foto: Divulgação/PRF

Além disso, as três pessoas que ocupavam o Siena - dois homens e um menino de 9 anos - ficaram feridos e também foram socorridosno Hospital de Toritama.

De acordo com a PRF, a criança foi transferida, posteriormente, para uma unidade de saúde do Recife. Os nomes e idades das vítimas do acidente não foram divulgados.

A Polícia Civil de Pernambuco vai investigar o caso.

