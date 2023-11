Motorista de aplicativo de 64 anos desaparece depois de sair de casa para trabalhar no Recife

A- A+

Um motorista de aplicativo está desaparecido desde a última segunda-feira (27), quando saiu de casa, no bairro de Água Fria, na Zona Norte do Recife, para trabalhar.

José Ivanildo Alves de Souza, de 64 anos, é motorista da Uber há 5 anos, e, há 10 meses, passou a rodar no turno da noite e na madrugada.

Segundo Lucas Costa, filho do desaparecido, José Ivanildo saiu de casa por volta das 19h e chegou a falar com a esposa por telefone às 21h22 do mesmo dia. Depois disso, não atendeu mais o celular.

No dia seguinte, preocupados, os familiares rastrearam a localização do celular do motorista, cujo GPS constava em Lagoa Encantada, no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife, e também conseguiram acesso ao e-mail dele.



Os parentes se dirigiram para o local e, antes de chegar no ponto onde o telefone estaria, avistaram o carro de José Ivanildo, um Prisma Branco, estacionado em uma rua paralela.



"O carro estava fechado, com as coisas mexidas. Foi quando uma viatura da PM passou e informamos a localização do celular, que estava a 500 metros de distância dali”, informou Lucas.



“Os policiais foram até lá e encontraram, em meio a entulhos de construção, uma sacola com o celular quebrado, uma garrafa de água e álcool em gel, pertencentes ao meu pai", detalhou o filho.

Sem acesso a informações do aplicativo de transporte para saber os destinos das corridas aceitas pelo pai, Lucas disse que seu irmão e o sobrinho passaram a buscar dados no e-mail do motorista e encontraram a reclamação de um passageiro, feita às 3h48 da terça-feira (28).



"O passageiro reclamou que foi apanhar a corrida e tinham duas pessoas no carro. A mensagem era uma prévia e só pode ser lida na íntegra no aplicativo, que não temos acesso", afirmou Lucas, que registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) sobre o desaparecimento.

Lucas e o pai José Ivanildo. Foto: Cortesia

Ele contou que esteve no escritório da Uber, no Recife, para tentar conseguir as informações, mas não teve sucesso. "Eles pediram o B.O e disseram que o jurídico da Uber entraria em contato com a delegacia responsável".



Por meio de nota, a Uber informou que "está à disposição para colaborar com as autoridades, nos termos da lei".



Informações sobre José Ivanildo Alves de Souza podem ser repassadas para os familiares pelos números: (81) 9.9688-2002/9.9915-2111/ 9.8553-9264.

