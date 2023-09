A- A+

AGRESTE Motorista de aplicativo é baleado durante assalto em Garanhuns e internado em estado grave no HR Vítima foi encontrada no chão, em um pasto no sítio Câmara, na zona rural da cidade, com perfuração de arma de fogo

Um motorista de aplicativo está internado em estado grave no Recife após ter sido vítima de uma tentativa de latrocínio na cidade de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. O crime aconteceu nessa terça-feira (5).



De acordo com a Polícia Civil do Estado (PCPE), José Fernando Alves, de 54 anos, havia saído para trabalhar, quando foi abordado por suspeitos, que atiraram contra ele e roubaram o veículo.



O motorista de aplicativo foi encontrado no chão, em um pasto no sítio Câmara, na zona rural da cidade, com perfuração de arma de fogo e lesões provocadas por agressões físicas.

José Fernando chegou a ser socorrido para o Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, mas precisou ser transferido, ainda na terça, para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife.



Segundo o HR, a vítima passou por procedimento cirúrgico nesta quarta-feira (6), e o seu quadro de saúde é considerado grave.



O caso foi registrado na Delegacia de Garanhuns como tentativa de latrocínio, quando há o roubo seguido de morte. A PCPE investiga o crime.

