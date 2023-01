Motorista de aplicativo é encontrado morto dentro de carro em São Lourenço da Mata

A- A+

Um motorista de aplicativo identificado como Paulo Henrique de Lima, de 32 anos, foi encontrado morto dentro do próprio veículo, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), nesse domingo (15).

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o caso. "As investigações foram iniciadas e seguem até esclarecimento do caso", informou a corporação, em nota enviada nesta segunda-feira (16). O caso foi registrado como homicídio consumado.

As primeiras informações indicam que o homem estava voltando para casa por volta das 2h quando foi abordado e morto a tiros no local, perto de sua residência.

O celular do motorista não foi encontrado no veículo, mas outros pertences, como documentos e carteira de Paulo Henrique estavam dentro do carro. O carro tinha marcas de tiro no vidro traseiro.

De acordo com informações da TV Guararapes, o motorista já havia sido preso por quatro anos por ter envolvimento num assalto a banco na cidade de Bonito, no Agreste de Pernambuco.





