VIOLÊNCIA Motorista de aplicativo é morto a tiros após tentativa de assalto no Recife Vítima chegou a ser socorrida mas não resistiu

Um motorista de aplicativo, de 61 anos, de nome não identificado, foi morto a tiros, na madrugada desta terça-feira (2), após deixar uma passageira no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife.



A vítima deu entrada em uma unidade hospitalar local, com perfurações de arma de fogo, mas não resistiu aos ferimentos.

As investigações da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) indicam que a vítima teria deixado uma passageira na rua Professora Rosilda Costa, na Imbiribeira, quando foi surpreendida por um desconhecido, que teria disparado contra o motorista, que não teria parado o carro. O autor dos tiros fugiu, em seguida.

O caso foi registrado pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios da Capital. Em nota, a PCPE afirma que segue investigando o caso, até que ele seja esclarecido.



