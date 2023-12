A- A+

Crime Motorista de aplicativo é morto a tiros dentro do carro em Paulista Homicídio aconteceu na manhã desta quarta (6) na PE-122, no bairro de Maranguape II

Um homem de 39 anos, que ainda não teve identidade revelada, foi morto a tiros dentro do carro que usava para trabalhar como motorista de aplicativo.



No momento do homicídio, que aconteceu na manhã desta quarta (6), a vítima se encontrava no bairro de Maranguape II, no município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, após realização de perícia, o corpo foi encaminhado para o IML e um inquérito policial, instaurado.

Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime.

