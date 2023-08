A- A+

Região Metropolitana do Recife Motorista de aplicativo é morto a tiros dentro do próprio veículo, em Camaragibe, na RMR Vítima foi atingida por diversos disparos e morreu no local

Um motorista de aplicativo, de 27 anos, foi morto a tiros enquanto trabalhava, no bairro João Paulo II, em Camaragibe, Região Metropolitana do Recife. O crime aconteceu nessa quinta-feira (10), na rua Dom Basílio.



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o homem, que não teve o nome divulgado, foi atingido por diversos disparos dentro do próprio carro e morreu no local.

Informações preliminares apontam que o autor do crime estava em um veículo e fugiu logo após os disparos. Ninguém foi preso até o momento.



O caso foi registrado pela Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Nort. A PCPE iniciou as investigações, que seguirão até o esclarecimento dos fatos.

